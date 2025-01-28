Экспорт российского зерна снизился в два раза за месяц
Экспорт российского зерна снизился в два раза за январь, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передает ТАСС.
По его словам, довольно резкое падение произошло на фоне выросших внутренних цен на фоне низких мировых.
Такая ситуация, отмечает он, «сжирает» маржу экспортеров, что влияет на объем поставок.
Российские аграрии готовы выходить на новые рынки, включая Ближний Восток, но для этого нужно подсказать им, с кем выстраивать коммуникацию, заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru