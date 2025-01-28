Экспорт российского зерна снизился в два раза за месяц

Экспорт российского зерна снизился в два раза за январь, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передает ТАСС.

По его словам, довольно резкое падение произошло на фоне выросших внутренних цен на фоне низких мировых.

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Такая ситуация, отмечает он, «сжирает» маржу экспортеров, что влияет на объем поставок.

Российские аграрии готовы выходить на новые рынки, включая Ближний Восток, но для этого нужно подсказать им, с кем выстраивать коммуникацию, заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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