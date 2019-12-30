Милонов признался в своих растратах

Кроме того, депутаты вынуждены содержать на свою зарплату приемную, куда обращаются граждане за помощью. По словам Милонова, депутатам Госдумы «даже компьютеров не выдают» - все приходится покупать за свой счет.

«В конце концов, если ты работаешь по максимуму, то у тебя от этой зарплаты ничего не остается», - подытожил политик.

Напомним, ранее депутат Госдумы Олег Нилов предложил в качестве новогоднего подарка россиянам снизить зарплаты парламентариям до средней по стране – 47 тыс рублей.



