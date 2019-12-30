Милонов признался в своих растратах

30 декабря 201918:10

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, на что он тратит свою парламентскую заработную плату. По его словам зарплата депутата равна зарплате заместителя российского министра – 300 тыс рублей, сообщает «URA.RU».

Среди трат, прежде всего, Милонов назвал зарплаты своих помощников.

«Не могу же я юристу в Москве платить по 30 тысяч рублей, поэтому приходится доплачивать из своей», - уточнил парламентарий.

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Кроме того, депутаты вынуждены содержать на свою зарплату приемную, куда обращаются граждане за помощью. По словам Милонова, депутатам Госдумы «даже компьютеров не выдают» - все приходится покупать за свой счет.

«В конце концов, если ты работаешь по максимуму, то у тебя от этой зарплаты ничего не остается», - подытожил политик.

Напомним, ранее депутат Госдумы Олег Нилов предложил в качестве новогоднего подарка россиянам снизить зарплаты парламентариям до средней по стране – 47 тыс рублей.


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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаЗарплата