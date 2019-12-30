Депутат Госдумы предложил уравнять зарплаты депутатов и простых граждан
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплату депутатов и обычных граждан. Он заявил АГН «Москва», что это было бы хорошим подарком россиянам на Новый год, а также «этичным, моральным поступком». А вот вводить правила поведения чиновников на корпоративах он посчитал нет необходимости.
Ранее с инициативой ввести правила поведения госслужащих на новогодних корпоративах выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает Москва 24. По его мнению, ряд депутатов ведут себя на неформальных мероприятиях недостойно и портят имидж власти.
Повышение уровня доходов россиян является задачей номер один, заявил президент РФ Владимир Путин 25 декабря на встрече с правительством по итогам 2019 года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Депутат Госдумы предложил уравнять зарплаты депутатов и простых граждан
- Жильцам аварийных домов будут выдавать кредиты
- ФАС завела дело против Booking.com
- Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока – 2»
- Адвокат Кадырова рассказал, как признание сослуживца поможет Шамсутдинову