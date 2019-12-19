Милонов: Людям нужны депутаты в костюме Деда Мороза

Виталий Милонов : «Я думаю, что если бы заказывали депутатов в костюме Деда Мороза, или, не дай бог, снегурочки, то спрос был бы больше. И совершенно бесплатно», – подытоживает в интервью с НСН Виталий Милонов.

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2019 году снизился. Падение составило почти восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость услуг новогодних персонажей выросла.

Виталий Милонов : «Зарабатывают, конечно, ее родители. Но, искренне, немного обидно. Лучше бы такие суммы зарабатывали врачи», – утверждает он в беседе с НСН .

Пятилетняя россиянка попала в список Forbes. Анастасия Радзинская из Краснодарского края попала в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров. По данным издания, в год она зарабатывает 18 миллионов долларов.

Виталий Милонов : «Принято более 200 законов. Планы на следующий год – обеспечение роста экономики. Дорогие избиратели, все, что зависит от нас, мы сделаем. Подскажите, что лучше сделать, чтобы экономика росла, мы все примем», – рассказывает он для НСН .

Виталий Милонов : «Пожелать бы еще нашим дорогим путешественникам, чтобы путь до Крыма был чуть короче. Скорость нужно увеличивать, и, в конце концов, сделать так, что на поезде, что на самолете была абсолютна одинаковая скорость», – говорит он НСН .

Строительство Крымского моста полностью завершено, в эксплуатацию сдают его железнодорожную часть. Первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, из Москвы – на следующий день.

Виталий Милонов : «Путин отметил настороженность касательно заявлений Владимира Зеленского о необходимости пересмотра Минских соглашений по итогам переговоров в Париже. Также была затронута тема зарплат врачей. По словам главы государства, есть два варианта решения проблемы: сделать больше тарифы обязательного медицинского страхования, либо поменять параметры внутри», – комментирует в эфире НСН Виталий Милонов.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.