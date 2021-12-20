«Воровские триллионы»: В антикоррупционном комитете назвали «хайпом» попытку посчитать откаты
Единственный способ сломать коррупционные механизмы - это сделать их высокорисковыми и малоэффективными, считает глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Коррупционные риски в государственных отраслях распределены крайне неравномерно, их нельзя свести к среднему показателю, выразил уверенность глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее Высшая школа экономики (ВШЭ) представила исследование уровня коррупции в сфере государственных закупок. По результатам анонимных опросов выяснилось, что коррупция в ходе конкурсных процедур затронула более двух третей (71%) поставщиков.
«Надо понимать, что крайне сложно посчитать, сколько мы видим злоупотреблений. Некоторые данные контролирует Счетная палата, они где-то коррелируют с данными исследований, потому что СП отслеживает большую часть бюджетных средств, а коррупционные проявления прежде всего происходят в этой сфере: государственный бизнес, управление имуществом, банковский сектор. Но все равно это организованная латентная преступность. Говорить о том, что у нас 20% или больше - это откаты, не совсем корректно. Нельзя брать среднюю температуру по больнице. У нас есть отрасли, где злоупотребления в этой сфере сведены к нулю, там риски минимальны. Например, атомная отрасль, там контроль невероятный, выстроенная система. И есть такая отрасль, как IT, где откаты достигают 70%, там денег меньше всего, эта сфера всё охватывает, и система контроля крайне слабенькая», - пояснил он.
Кабанов подчеркнул, что попытки подсчитать коррупцию предпринимались и раньше, но полученные данные оказывались неточными и малоэффективными.
«Я склонен считать, что такие заявления, когда мы считаем теневой рынок, это хайп. После этого все начинают считать, сколько триллионов у нас уходит на «воровские» потери. Сама идея посчитать всё это обсуждается давно, мы еще с экономфаком МГУ это хотели сделать, и понимали, что это очень сложно, почти невозможно. Это примерный порядок. По порядку – да, наверное, в общей сумме потери по стране исчисляются десятками миллиардов. Но это сумма «через запятую», то есть посчитана очень приблизительно. Опять же, в банковские показатели по отмыванию денег попадает обналичка, а во время кризиса часть зарплат выдается «в серую». Тут чистоты [данных] быть не может», - отметил он.
Глава антикоррупционного комитета напомнил, что коррупцию можно лишь обуздать, но не прекратить полностью.
«Коррупцию искоренить невозможно, ни в одной стране мира нет такого, тем более в госзакупках, в обороне. Все страны этим грешат. Это капитализм, ради прибыли готовы на всё. А то, что можно сделать, мы уже делаем. Надо делать процедуры более прозрачными, более понятными. Коррумпированная бюрократия тормозит эти процессы, но они идут во всех сферах, хоть и медленно, потому что мы лишаем людей «заработка». Второе – это ужесточение законодательства. Мы уже больше 10 лет говорим, что хищения в сфере государственных закупок представляют угрозу жизни, здоровью граждан, безопасности страны. Ответственность за это должна быть адекватная, расцениваться это должно как измена родине. Есть процедуры, мы с их помощью ломаем этот коррупционный бизнес. Нужно сделать его высокорисковым и неэффективным», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сегодня в России достаточно мер борьбы с коррупцией, но федеральный закон о коррупции и госзакупках нужно реформировать.
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