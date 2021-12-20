«Воровские триллионы»: В антикоррупционном комитете назвали «хайпом» попытку посчитать откаты

Кабанов подчеркнул, что попытки подсчитать коррупцию предпринимались и раньше, но полученные данные оказывались неточными и малоэффективными.

«Я склонен считать, что такие заявления, когда мы считаем теневой рынок, это хайп. После этого все начинают считать, сколько триллионов у нас уходит на «воровские» потери. Сама идея посчитать всё это обсуждается давно, мы еще с экономфаком МГУ это хотели сделать, и понимали, что это очень сложно, почти невозможно. Это примерный порядок. По порядку – да, наверное, в общей сумме потери по стране исчисляются десятками миллиардов. Но это сумма «через запятую», то есть посчитана очень приблизительно. Опять же, в банковские показатели по отмыванию денег попадает обналичка, а во время кризиса часть зарплат выдается «в серую». Тут чистоты [данных] быть не может», - отметил он.

Глава антикоррупционного комитета напомнил, что коррупцию можно лишь обуздать, но не прекратить полностью.

«Коррупцию искоренить невозможно, ни в одной стране мира нет такого, тем более в госзакупках, в обороне. Все страны этим грешат. Это капитализм, ради прибыли готовы на всё. А то, что можно сделать, мы уже делаем. Надо делать процедуры более прозрачными, более понятными. Коррумпированная бюрократия тормозит эти процессы, но они идут во всех сферах, хоть и медленно, потому что мы лишаем людей «заработка». Второе – это ужесточение законодательства. Мы уже больше 10 лет говорим, что хищения в сфере государственных закупок представляют угрозу жизни, здоровью граждан, безопасности страны. Ответственность за это должна быть адекватная, расцениваться это должно как измена родине. Есть процедуры, мы с их помощью ломаем этот коррупционный бизнес. Нужно сделать его высокорисковым и неэффективным», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сегодня в России достаточно мер борьбы с коррупцией, но федеральный закон о коррупции и госзакупках нужно реформировать.

