Над Россией уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 49 беспилотников ВСУ над российской территорией. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи 9 июня... уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.
По данным Минобороны, по 13 дронов ликвидировали в Курской и Нижегородской областях, по девять – в Воронежской и Орловской, по два – в Брянской области и Чувашии. Кроме того, один беспилотник сбили над Белгородской областью.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что два дрона ВСУ упали на территории АО «ВНИИР», производство было приостановлено, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru