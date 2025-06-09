Над Россией уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 49 беспилотников ВСУ над российской территорией. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи 9 июня... уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.

По данным Минобороны, по 13 дронов ликвидировали в Курской и Нижегородской областях, по девять – в Воронежской и Орловской, по два – в Брянской области и Чувашии. Кроме того, один беспилотник сбили над Белгородской областью.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что два дрона ВСУ упали на территории АО «ВНИИР», производство было приостановлено, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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