Сборная Португалии второй раз выиграла Лигу наций УЕФА

Сборная Португалии по футболу по пенальти победила команду из Испании в финале Лиги наций УЕФА и стала победителем турнира.

Матч прошел на «Альянц Арене» в Мюнхене. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, голы забили испанцы Мартин Субименди и Микель Оярсабаль, а также португальцы Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. В серии пенальти Португалия обошла соперников со счетом 5:3.

После победы своей команды капитан португальской сборной, нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сдержал эмоций и заплакал.

Сборная Португалии выиграла Лигу наций во второй раз, впервые она стала победителем турнира в 2019 году, напоминает РЕН ТВ.

