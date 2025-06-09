Сборная Португалии второй раз выиграла Лигу наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу по пенальти победила команду из Испании в финале Лиги наций УЕФА и стала победителем турнира.
Матч прошел на «Альянц Арене» в Мюнхене. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, голы забили испанцы Мартин Субименди и Микель Оярсабаль, а также португальцы Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. В серии пенальти Португалия обошла соперников со счетом 5:3.
После победы своей команды капитан португальской сборной, нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сдержал эмоций и заплакал.
Сборная Португалии выиграла Лигу наций во второй раз, впервые она стала победителем турнира в 2019 году, напоминает РЕН ТВ.
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