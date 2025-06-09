Два дрона ВСУ упали на территории АО «ВНИИР» в Чувашии
Украинские беспилотники попытались атаковать территорию Чувашии утром 9 июня. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.
«Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов», - написал Николаев.
Угрозы для населения нет, обошлось без жертв и пострадавших. Как отметил глава Чувашии, все службы ведут работу в усиленном режиме, ситуация под полным контролем.
Ранее СМИ сообщили, что дроны ВСУ атаковали Воронежскую область. Взрывы были слышны над городом Борисоглебск, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru