Два дрона ВСУ упали на территории АО «ВНИИР» в Чувашии

Украинские беспилотники попытались атаковать территорию Чувашии утром 9 июня. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов», - написал Николаев.

Угрозы для населения нет, обошлось без жертв и пострадавших. Как отметил глава Чувашии, все службы ведут работу в усиленном режиме, ситуация под полным контролем.

Ранее СМИ сообщили, что дроны ВСУ атаковали Воронежскую область. Взрывы были слышны над городом Борисоглебск, пишет Ura.ru.

