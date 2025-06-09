Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению в страну граждан, участвовавших в боевых действиях на Украине, сообщает Novinky.

По данным издания, среди возвращающихся будут не только чешские граждане, но и украинские военнослужащие, желающие навестить своих родственников в Чехии.

Не исключено, что некоторые из них столкнутся с трудностями адаптации к обычной жизни и страдать от психологических расстройств, в то время как другие могут быть потенциальными агентами иностранных государств.

Ранее озвучившего позицию России по Украине педагога в Чехии приговорили к условному сроку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

