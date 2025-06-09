СМИ: Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению воюющих на Украине граждан
Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению в страну граждан, участвовавших в боевых действиях на Украине, сообщает Novinky.
По данным издания, среди возвращающихся будут не только чешские граждане, но и украинские военнослужащие, желающие навестить своих родственников в Чехии.
Не исключено, что некоторые из них столкнутся с трудностями адаптации к обычной жизни и страдать от психологических расстройств, в то время как другие могут быть потенциальными агентами иностранных государств.
Ранее озвучившего позицию России по Украине педагога в Чехии приговорили к условному сроку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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