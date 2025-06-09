При взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военных
Взрыв прогремел на базе американских ВВС в Японии Кадэна. Об этом пишет Kyodo, ссылаясь на данные министерства обороны страны.
Инцидент произошел на объекте, управляемом японскими силами самообороны. По данным СМИ, взрыв прогремел на месте временного хранения неразорвавшихся боеприпасов. Как пишет Kyodo, ЧП произошло во время приготовления к утилизации неразорвавшегося снаряда.
В результате взрыва пострадали не менее четырех человек, все они - военнослужащие гарнизона Наха японских наземных сил самообороны. У раненых оглушение и травмы рук. Угрозы распространения пожара или дальнейших взрывов после инцидента нет.
Ранее взрыв произошел на оборонном предприятии «Крушик» в сербском городе Валево, пострадали пять человек, напоминает РЕН ТВ.
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