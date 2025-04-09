Воронежский завод прекратил сборку отечественных телевизоров
Российская модель телевизоров Irbis больше не выпускается, возобновление производства не планируется. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на письмо генерального директора завода «Квант» Михаила Етонова.
Близкие к компании источники называют причиной такого решения низкие показатели продаж. Irbis был единственным производителем телевизоров, которого включили в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Ранее крупнейшим заказчиком по производству телевизоров у «Кванта» были китайские Xiaomi и TCL, однако из-за санкционных рисков китайские компании перестали поставлять компоненты в РФ, из-за чего «Квант» начал строительство завода в Казахстане.
Irbis находится на российском рынке с 2005 года. Компания позиционирует себя как лидера бюджетного сегмента электроники и также производит ноутбуки, планшеты, источники бесперебойного питания и прочие типы устройств.
Ранее директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев отметил в разговоре с НСН, что западные производители компьютеров могут вернуться в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru