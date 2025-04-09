Воронежский завод прекратил сборку отечественных телевизоров

Близкие к компании источники называют причиной такого решения низкие показатели продаж. Irbis был единственным производителем телевизоров, которого включили в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Ранее крупнейшим заказчиком по производству телевизоров у «Кванта» были китайские Xiaomi и TCL, однако из-за санкционных рисков китайские компании перестали поставлять компоненты в РФ, из-за чего «Квант» начал строительство завода в Казахстане.

Irbis находится на российском рынке с 2005 года. Компания позиционирует себя как лидера бюджетного сегмента электроники и также производит ноутбуки, планшеты, источники бесперебойного питания и прочие типы устройств.



Ранее директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев отметил в разговоре с НСН, что западные производители компьютеров могут вернуться в Россию.

