Объем продаж телевизоров в России сократился на 11,3%

Также практически вдвое вырост спрос на ТВ-приставки — за 4,8 млрд рублей было реализовано 1,26 млн единиц. В основном россияне выбирали недорогую продукцию малоизвестных производителей.

В свою очередь директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов допустил сокращение производства телевизоров из-за уменьшения спроса. Главной же проблемой для производителей остаются сложности с приобретением в Китае комплектующих.

Кроме того, по словам главы департамента закупок дистрибьютора 3Logic Group Максима Родионова, негативная динамика продаж стала следствием резкого роста стоимости самих телевизоров, а также кредитов. Также, отметил директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин, на рынке нет ярких новинок.

Согласно прогнозу «Марвел-Дистрибуции», объем продаж к концу 2025 года сократится из-за роста цен еще на 5-7%. Впрочем, может возникнуть и ажиотажный спрос в случае стабилизации ситуации с курсом валют.

Ранее эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец заявил, что китайские смартфоны вытесняют продукцию Samsung на российском рынке, компания не может представить ничего принципиально нового. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

