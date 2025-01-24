Объем продаж телевизоров в России сократился на 11,3%
Объем продаж телевизоров в России в 2024 году в натуральном выражении сократился на 11,3% (до 7,8 млн экземпляров). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на директора департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Ларису Сенину.
Вместе с тем в деньгах продажи составили 234,4 млрд рублей, это на 1,5% больше, чем годом ранее. Такая тенденция объясняется ростом цен на продукцию. Кроме того, Сенина напомнила, что сокращению продаж предшествовал их рост в 2023 году, поэтому речь идет скорее о стабилизации, нежели о падении спроса.
Также практически вдвое вырост спрос на ТВ-приставки — за 4,8 млрд рублей было реализовано 1,26 млн единиц. В основном россияне выбирали недорогую продукцию малоизвестных производителей.
В свою очередь директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов допустил сокращение производства телевизоров из-за уменьшения спроса. Главной же проблемой для производителей остаются сложности с приобретением в Китае комплектующих.
Кроме того, по словам главы департамента закупок дистрибьютора 3Logic Group Максима Родионова, негативная динамика продаж стала следствием резкого роста стоимости самих телевизоров, а также кредитов. Также, отметил директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин, на рынке нет ярких новинок.
Согласно прогнозу «Марвел-Дистрибуции», объем продаж к концу 2025 года сократится из-за роста цен еще на 5-7%. Впрочем, может возникнуть и ажиотажный спрос в случае стабилизации ситуации с курсом валют.
Ранее эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец заявил, что китайские смартфоны вытесняют продукцию Samsung на российском рынке, компания не может представить ничего принципиально нового. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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