Набиуллина: Антикризисные меры должны постепенно «сворачиваться»
Антикризисные меры должны постепенно сворачиваться, в противном случае возможны риски «пузырей» на рынке кредитования. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, она отметила, что подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей.
Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что кредитными каникулами с начала пандемии COVID-19 воспользовались около 2 миллионов россиян.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могли обратиться к кредитору не позднее 30 сентября прошлого года с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.
А накануне российский лидер подписал закон, согласно которому банки теперь будут объяснять заёмщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что данная мера направлена на защиту прав заёмщиков и позволит им обжаловать необоснованный отказ кредитной организации в изменении условий кредитного договора, как в досудебном, так и судебном порядке.
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