Набиуллина: Антикризисные меры должны постепенно «сворачиваться»

Антикризисные меры должны постепенно сворачиваться, в противном случае возможны риски «пузырей» на рынке кредитования. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, она отметила, что подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что кредитными каникулами с начала пандемии COVID-19 воспользовались около 2 миллионов россиян.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могли обратиться к кредитору не позднее 30 сентября прошлого года с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.