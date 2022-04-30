Володин высказался о решении России прекратить поставки газа в страны Европы
По мнению спикера Государственной думы Вячеслава Володина, заявление части стран ЕС о том, что они хотят отказаться от российского газа, является циничным. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Европейские государства планируют отказаться от газа из России в течение следующих нескольких лет.
«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать?» — отметил спикер Госдумы.
В свою очередь, Володин считает, что европейским государствам, которые намерены отказаться от сотрудничества с РФ, стоит попробовать «прожить без страны как минимум год».
«Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран», — заявил парламентарий.
Ранее польская сторона начала закупать российский газ через Германию после отказа приобретать его напрямую за рубли. Об этом рассказали в «Газпроме». Голубое топливо поступает из ФРГ реверсом по трубопроводу «Ямал — Европа», передает РБК со ссылкой на пресс-службу российского концерна.
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