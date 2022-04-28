«Газпром» уличил Польшу в покупке российского газа через ФРГ
Польская сторона закупает российский газ через Германию после отказа приобретать его напрямую за рубли, утверждают в «Газпроме». Голубое топливо поступает из ФРГ реверсом по трубопроводу «Ямал — Европа», передает РБК со ссылкой на пресс-службу российского концерна.
По данным «Газпрома», объем реверса составляет почти 30 миллионов кубических метров газа в сутки, что практически соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом».
«Газпром» полностью прекратил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG со среды, 27 апреля после того, как они официально отказались от оплаты топлива в российской валюте. В концерне также предупредили, что в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов в другие страны поставки для транзита будут сокращены на такой же объем.
Платежи за газ, поставляемые в недружественные страны, формально переведены в рубли с 1 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина. Некоторые страны Евросоюза заявили от отказе от такой схемы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом прекращение Россией поставок газа польским и болгарским потребителям. В Кремле не согласились с такой оценкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru