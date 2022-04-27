Силуанов: отказ ряда стран покупать российский газ компенсируется повышением цены на него

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в среду, что потенциальное снижение добычи и экспорта газа из РФ уравновешивается ростом цен на него, сообщает «Интерфакс».

Глава Минфина также прокомментировал отказ ряда стран платить за поставки российского газа в рублях.

«Если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются, будем продавать в другие места», - ответил министр.