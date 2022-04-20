Володин обвинил Европу в воровстве российского газа

Парламентарий подчеркнул, что на фоне санкций против России ряд стран может отказаться от оплаты газа в российской валюте, если Евросоюз сочтет это обходом ограничительных мер. Володин указал, что антироссийские санкции незаконны, и Европе «в любом случае» придется компенсировать нанесенный экономике РФ вред, отмечает «Свободная пресса». Также спикер Думы подчеркнул, что ЕС — не единственные потребители российских энергоресурсов, пишет Ura.ru.

«У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан. Подчеркиваете, что в будущем будете искать других поставщиков. Тем самым ставите крест на долгосрочных отношениях», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, у РФ «нет желания» спасать Европу, однако у европейских властей есть шанс «проявить ответственность перед своими гражданами, не допустить коллапса в сфере энергообеспечения, роста цен».

