Володин обвинил Европу в воровстве российского газа
Европейские страны — «никакие» партнеры России на рынке энергоресурсов, и Москва найдет других покупателей газа при отказе Европы от покупки топлива за рубли. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарий подчеркнул, что на фоне санкций против России ряд стран может отказаться от оплаты газа в российской валюте, если Евросоюз сочтет это обходом ограничительных мер. Володин указал, что антироссийские санкции незаконны, и Европе «в любом случае» придется компенсировать нанесенный экономике РФ вред, отмечает «Свободная пресса». Также спикер Думы подчеркнул, что ЕС — не единственные потребители российских энергоресурсов, пишет Ura.ru.
«У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан. Подчеркиваете, что в будущем будете искать других поставщиков. Тем самым ставите крест на долгосрочных отношениях», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам политика, у РФ «нет желания» спасать Европу, однако у европейских властей есть шанс «проявить ответственность перед своими гражданами, не допустить коллапса в сфере энергообеспечения, роста цен».
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