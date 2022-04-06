Володин: Дефолт России точно не грозит
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента 6 апреля заявил, что дефолт России точно не грозит.
Он также отметил, что Финляндия вернет России арестованные картины Эрмитажа и еще заплатит неустойку.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что для России не окажется смертельной блокировка Соединенными Штатами еще 132 млрд долларов золотовалютных резервов. По его словам, у страны есть необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов.
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