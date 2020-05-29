Эксперт ВШЭ назвал бесполезными новые правила увольнений от Минтруда

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН высказал мнение, что если предложения Минтруда и сработают, то лишь отчасти, и серьёзных изменений не принесут.

«Что касается первого (запрета увольнять сотрудников без их согласия — прим. НСН), то это, с моей точки зрения, не имеет большого значения. Российские работодатели крайне не любят увольнять работников по своей инициативе, потому что это сопряжено с выплатами выходного пособия. Поэтому они и без всяких этих запретов предпочитают увольнять либо по соглашению сторон, либо заставлять сотрудника писать заявление по собственному желанию. Я здесь не вижу никакой принципиальной новации.

Конечно, это каким-то образом позволит более гибко приспосабливаться к условиям кризиса. Но я не думаю, что это внесёт принципиальные изменения в то, как будет реагировать рынок труда на кризис», - отметил эксперт.

Что касается пункта об изменении обязанностей сотрудников, то он, вероятно, даст работодатель дополнительную опцию при сокращении штата, предполагает собеседник НСН.

«С помощью этого работодатели смогут, я думаю, достаточно легко заставлять работников, если они почему-либо им не нужны, (уходить) по собственному желанию. Мы вас перевели на должность уборщицы — возможно, вы после этого захотите уволиться сами», - предположил Капелюшников.

Согласно проекту постановления от Минтруда, работодатель получит возможность перебрасывать на подчинённого функционал, не прописанный в трудовом договоре, без его согласия, пишет РБК. Однако при переводе на работу более низкой квалификации письменное согласие всё же потребуется.

Ведомство предлагает изменить трудовое законодательство только на 2020 год. Документ направлен на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии, в которую входят работодатели, профсоюзы и представители правительства.

По официальным данным, безработица в России за нерабочий апрель выросла на 1,1 процентного пункта, до 5,8%. В зависимости от развития ситуации с коронавирусом она может увеличиться ещё в 2-3 раза, прогнозируют консультанты Boston Consulting Group.

