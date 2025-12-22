Генсек НАТО объявил о готовности ряда стран направить военных на Украину

Страны Европы готовы направить своих военных на Украину в случае нарушения Россией возможного будущего мирного договора. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild.

«Несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — указал генсек.

По словам Рютте, точная структура развертывания «коалиции желающих» на суше, на море и в воздушном пространстве формируется.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал, что генсек НАТО может лишиться должности после заявлений о возможном вооруженном столкновении с РФ, пишет Ura.ru.

