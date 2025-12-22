СМИ: На юге Москвы человек пострадал при взрыве авто на парковке
22 декабря 202507:59
Автомобиль взорвался на парковке на юге Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Около 07:00 мск на Ясеневой улице в районе дома 12 произошел взрыв автомобиля на парковке», - отмечает агентство.
По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек.
На месте инцидента работают специалисты экстренных служб, причина взрыва устанавливается.
Ранее в подмосковных Химках взорвался патрон от противогаза, находившийся в рюкзаке у подростка, 12-летний школьник погиб, пишет Ura.ru.
