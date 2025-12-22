Над Россией сбили 41 украинский дрон

Дежурные средства ПВО в ночное время сбили над территорией России 41 беспилотник ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, с 23:30 воскресенья до 07:00 мск понедельника военные ликвидировали шесть украинских БПЛА самолетного типа. Три дрона сбили в Краснодарском крае, два– над Черным морем, еще один - в Брянской области.

«Всего в ночное время с 20:00 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12... перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее БПЛА атаковали поселок Волна в Краснодарском крае, были серьезно повреждены два причала и два судна, пишет Ura.ru.

