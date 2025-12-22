Над Россией сбили 41 украинский дрон
Дежурные средства ПВО в ночное время сбили над территорией России 41 беспилотник ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, с 23:30 воскресенья до 07:00 мск понедельника военные ликвидировали шесть украинских БПЛА самолетного типа. Три дрона сбили в Краснодарском крае, два– над Черным морем, еще один - в Брянской области.
«Всего в ночное время с 20:00 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12... перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее БПЛА атаковали поселок Волна в Краснодарском крае, были серьезно повреждены два причала и два судна, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На юге Москвы человек пострадал при взрыве авто на парковке
- Генсек НАТО объявил о готовности ряда стран направить военных на Украину
- Над Россией сбили 41 украинский дрон
- Дмитриев намекнул, что следующая встреча c США по Украине пройдет в Москве
- Фигурист Галлямов отказался извиняться за оскорбление журналистки
- Большинство предприятий хотят индексировать зарплаты сотрудникам в 2026 году
- Орбан: Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию, но они уничтожили Европу
- СМИ: Крах плана по активам РФ унизил фон дер Ляйен и Еврокомиссию
- В Госдуме рассказали о размере ежемесячных выплат для семей с детьми в 2026 году
- Оперштаб: На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены причалы и суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru