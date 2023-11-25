Вместо Decathlon в Москве открыли магазин Desport
Магазин спортивных товаров Desport начал работать в столицчном торговом центре «Авиапарк» на месте ушедшего из-за санкций Decathlon, передает ТАСС.
По данным директора по маркетингу Desport Матье Кобаррера, сеть откроет свои магазины в России на базе торговых объектов, принадлежавших Decathlon. до середины декабря.
«Мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство - до 15 декабря», - сказал Кобаррер.
Еще несколько магазинов откроют позднее, отмечает агентство.
Ранее компания «АРМ», купившая российские активы Decathlon, объявила об открытии новой сети спортивных магазинов в декабре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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