Вместо Decathlon в Москве открыли магазин Desport

По данным директора по маркетингу Desport Матье Кобаррера, сеть откроет свои магазины в России на базе торговых объектов, принадлежавших Decathlon. до середины декабря.

«Мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство - до 15 декабря», - сказал Кобаррер.

Еще несколько магазинов откроют позднее, отмечает агентство.

Ранее компания «АРМ», купившая российские активы Decathlon, объявила об открытии новой сети спортивных магазинов в декабре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





