Магазины Decathlon в РФ откроются в декабре
Магазины спортивных товаров Decathlon в России возобновят работу в декабре, сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
Купившая бизнес российская компания «АРМ» сохранит рабочие места всех 909 сотрудников. По словам замминистра, магазины начнут открываться в декабре, по мере поступления товаров и технической готовности.
«Также планируется в ближайшее время открыть рекрутмент - то бишь делать дополнительный набор специалистов», - сказал Евтухов в беседе с газетой «Известия».
В магазинах будут представлены товары по 60 видам спорта.
В собственность «АРМ» перешли все 35 магазинов сети и склад в Московской области. Сделка вступит в силу 3 октября.
По данным издания «Коммерсантъ», итальянская сеть магазинов одежды OVS вернется в Россию. Компания планирует открыть семь торговых точек до конца года, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru