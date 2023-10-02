Магазины Decathlon в РФ откроются в декабре

Купившая бизнес российская компания «АРМ» сохранит рабочие места всех 909 сотрудников. По словам замминистра, магазины начнут открываться в декабре, по мере поступления товаров и технической готовности.

«Также планируется в ближайшее время открыть рекрутмент - то бишь делать дополнительный набор специалистов», - сказал Евтухов в беседе с газетой «Известия».

В магазинах будут представлены товары по 60 видам спорта.

В собственность «АРМ» перешли все 35 магазинов сети и склад в Московской области. Сделка вступит в силу 3 октября.

По данным издания «Коммерсантъ», итальянская сеть магазинов одежды OVS вернется в Россию. Компания планирует открыть семь торговых точек до конца года, сообщает «Радиоточка НСН».

