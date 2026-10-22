Дефицит в 40%: Почему в России стало сложнее ремонтировать дороги
Михаил Блинкин заявил НСН, что частных денег в отрасли нет, нужны только правительственные меры.
В России стало сложнее ремонтировать дороги, так как дефицит средств на эти цели составляет 40%, рассказал НСН профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.
По итогам августа 2026 года просроченная задолженность по кредитам 22 крупных инфраструктурных строительных компаний выросла в более чем в два раза по сравнению с мартом, почти до 9 млрд руб. Банки с осторожностью финансируют компании даже с чистой кредитной историей из-за снижения объемов заказов в дорожном строительстве, пишет «Коммерсант». Блинкин рассказал, с чем связаны такие проблемы.
«Вопрос не в дорогах, которые нуждаются в ремонте, а в средствах на производство этих работ. У нас есть документ утвержденных работ до 2030 года, там впервые такая строчка есть, что в работы по ремонту и содержанию заложены средства в размере 60% от нормативных затрат, предусмотренных ранее правительством. Правительство выпускает большой финансовый документ, но есть дефицит средств, около 40%. А по строительству дорог – это вообще отдельные решения, объемы работ сокращаются. Бюджет выделяется все меньше, частные деньги – это большая редкость. Это исключительно правительственные меры нужны, банк кредитует строительные компании, но не может брать на себя все риски. В нынешней схеме никаких источников быть не может, только правительственные меры. Денег нет, это единственная причина», - раскрыл он.
Ранее в Петербурге пожаловались на блогера, который за свой счёт заделывает ямы на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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