«Вопрос не в дорогах, которые нуждаются в ремонте, а в средствах на производство этих работ. У нас есть документ утвержденных работ до 2030 года, там впервые такая строчка есть, что в работы по ремонту и содержанию заложены средства в размере 60% от нормативных затрат, предусмотренных ранее правительством. Правительство выпускает большой финансовый документ, но есть дефицит средств, около 40%. А по строительству дорог – это вообще отдельные решения, объемы работ сокращаются. Бюджет выделяется все меньше, частные деньги – это большая редкость. Это исключительно правительственные меры нужны, банк кредитует строительные компании, но не может брать на себя все риски. В нынешней схеме никаких источников быть не может, только правительственные меры. Денег нет, это единственная причина», - раскрыл он.

Ранее в Петербурге пожаловались на блогера, который за свой счёт заделывает ямы на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

