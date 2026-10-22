Сенатор Волошин предупредил россиян о возможных рисках в сезон распродаж
Россиянам в сезон распродаж следует проверять цены и сравнивать предложения, так как зачастую покупателю пытаются продать не сам товар, а ощущение выгодной покупки, при этом маркетологи и коммерсанты используют инструменты психологического давления. Об этом рассказал «Ленте.ру» член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.
Как отметил сенатор, самая распространенная уловка - искусственное завышение цены перед распродажей. Например, стоивший 10 тысяч рублей товар могут продавать за 9 тысяч вместо «старых» 15 тысяч, и при заявленной скидке в 40 процентов экономия составит всего тысячу рублей.
«И это только при том условии, если скидка... вообще есть, потому что зачастую цены становятся даже выше. Добавим сюда распродажи залежавшихся моделей, ограниченное количество действительно выгодных предложений и кешбэк баллами, которые фактически привязывают человека к следующей покупке. Получается довольно тонко настроенный механизм управления потребительским поведением», — заявил Волошин.
Эксперт указал, что в самой модели цифровой торговли алгоритмы оптимизируют цены, изучают спрос, подталкивают к немедленной покупке. В таких условиях рациональность становится для маркетолога «скорее препятствием, чем преимуществом». Сенатор заявил о необходимости соблюдения прозрачных правил отображения скидок и эффективного контроля за ними.
«Одно дело — заинтересовать покупателя выгодным предложением, другое — подтолкнуть его к покупке обманом. Фиктивные скидки и ложные сообщения о дефиците нельзя оправдывать маркетингом. Покупатель должен понимать, сколько он действительно экономит», — считает Волошин.
Эксперт посоветовал проверять историю цен на товары, сравнивать предложения на разных ресурсах, трезво оценивать, что действительно нужно приобрести. Также сенатор призвал помнить о мошенниках, которые создают поддельные сайты под видом распродаж, выманивая платежные данные.
Ранее доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева заявила, что покупателям стоит критически относиться к акциям и распродажам, поскольку под видом скидок нередко скрывается их имитация.
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