Сенатор Волошин предупредил россиян о возможных рисках в сезон распродаж

«И это только при том условии, если скидка... вообще есть, потому что зачастую цены становятся даже выше. Добавим сюда распродажи залежавшихся моделей, ограниченное количество действительно выгодных предложений и кешбэк баллами, которые фактически привязывают человека к следующей покупке. Получается довольно тонко настроенный механизм управления потребительским поведением», — заявил Волошин.

Эксперт указал, что в самой модели цифровой торговли алгоритмы оптимизируют цены, изучают спрос, подталкивают к немедленной покупке. В таких условиях рациональность становится для маркетолога «скорее препятствием, чем преимуществом». Сенатор заявил о необходимости соблюдения прозрачных правил отображения скидок и эффективного контроля за ними.

«Одно дело — заинтересовать покупателя выгодным предложением, другое — подтолкнуть его к покупке обманом. Фиктивные скидки и ложные сообщения о дефиците нельзя оправдывать маркетингом. Покупатель должен понимать, сколько он действительно экономит», — считает Волошин.

Эксперт посоветовал проверять историю цен на товары, сравнивать предложения на разных ресурсах, трезво оценивать, что действительно нужно приобрести. Также сенатор призвал помнить о мошенниках, которые создают поддельные сайты под видом распродаж, выманивая платежные данные.

Ранее доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева заявила, что покупателям стоит критически относиться к акциям и распродажам, поскольку под видом скидок нередко скрывается их имитация.

