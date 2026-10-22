Посол РФ: Черногория планирует присоединиться к ЕС в 2028 году

Черногория планирует присоединиться к Евросоюзу в 2028 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол России в республике Александр Лукашик.

Ранее Подгорица уведомила Россию о прекращении действия межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок, с 1 ноября россиянам для въезда в республику потребуется виза Черногории или ряда других государств, включая страны Шенгена.