Посол РФ: Черногория планирует присоединиться к ЕС в 2028 году

Черногория планирует присоединиться к Евросоюзу в 2028 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол России в республике Александр Лукашик.

Ранее Подгорица уведомила Россию о прекращении действия межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок, с 1 ноября россиянам для въезда в республику потребуется виза Черногории или ряда других государств, включая страны Шенгена.

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Как отметил Лукашик, введение визового режима говорит о продолжении курса руководства республики на разрыв связей с Россией, которые и без того приближаются к нулевым показателям.

«Свою линию оно объясняет стремлением солидаризироваться с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, к которому Черногория планирует присоединиться в 2028 году», - подчеркнул дипломат.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что с ноября гражданам Черногории придется получать визы для поездок в Россию.

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ФОТО: РИА Новости
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