Армия России освободила Мировку в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.

Российские войска перешли к решительным действиям в Запорожье

По данным ведомства, контроль над селом установила группировка войск «Восток», пишет RT. Ее подразделения продвинулись в глубину обороны украинской армии и освободили населенный пункт.

Ранее российские военные взяли под контроль села Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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