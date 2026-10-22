Цифровое рабство: Кто заплатит за связь в отдаленных уголках страны
Леонтий Букштейн заявил НСН, что контролирующие органы не допустят, чтобы это было только за счет пользователей.
Операторов связи обяжут покрыть сетями не менее 90% малых поселений, разговоры ведутся уже несколько лет, поэтому компании выбрали варианты для себя, в итоге за все заплатит абонент, но без помощи государства не обойдется, заявил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Операторов связи обяжут покрыть сетями не менее 90% малых поселений с 2027 года, пишет «Коммерсант». Сейчас требования можно выполнять формально, просто оказывая услуги связи. Кроме того, с сентября 2027 года общее покрытие сетей LTE на федеральных автодорогах должно вырасти на 5% — до 85%, а число охваченных трасс увеличится с 4 до 12. Букштейн уверен, что операторы к этому готовы.
«Не будем забывать, что у операторов от 40 до 80 миллионов абонентов, в среднем 50 миллионов абонентов. Операторы сейчас работают с большими затратами, но все равно кое-что остается. Плюс это не новость для операторов, перед ними государство давно поставило такую задачу, что связь должна быть везде, без глухих углов, даже если в поселении 100 человек живет. Другое дело, что тянуть оптоволокно дорого: прорыть сотни километров, чтобы сто человек подсоединились. Поэтому еще в прошлом году возник разговор о спутниковой связи, это дорогое удовольствие, но у каждого человека должно быть право на связь. Контролирующие органы не допустят, чтобы это было только за счет пользователей. Если хотите связь, вот вам счет на пять нулей? Нет. Будет участие государства, оно дает лицензии, оно следит за тарифами. Но есть возможность у коммерческих структур подключиться. Цифрового рабства быть не должно. Это реальные планы. Хотя формально это и будет за счет абонентов, это нормальная схема – получили прибыль, направили ее на что-то», — рассказал он.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что исчезновение с рынка небольших сотовых операторов приведет к росту цен на услуги, а какие-то населенные пункты могут остаться без связи вообще.
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