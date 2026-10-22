Операторов связи обяжут покрыть сетями не менее 90% малых поселений, разговоры ведутся уже несколько лет, поэтому компании выбрали варианты для себя, в итоге за все заплатит абонент, но без помощи государства не обойдется, заявил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

Операторов связи обяжут покрыть сетями не менее 90% малых поселений с 2027 года, пишет «Коммерсант». Сейчас требования можно выполнять формально, просто оказывая услуги связи. Кроме того, с сентября 2027 года общее покрытие сетей LTE на федеральных автодорогах должно вырасти на 5% — до 85%, а число охваченных трасс увеличится с 4 до 12. Букштейн уверен, что операторы к этому готовы.