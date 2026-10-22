В Белоруссии рассказали, что Россия и Украина провели новый обмен телами военных
22 октября 202612:41
Юлия Савченко
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих на территории Белоруссии. Об этом сообщает государственное агентство республики БЕЛТА.
Обмен был проведен в пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины.
«Российская сторона передала украинской 252 тела погибших, Украина России – 25», - говорится в сообщении.
До этого Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих в сентябре. Россия передала Украине 252 тела и получила останки 23 бойцов.
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