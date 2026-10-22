В Белоруссии рассказали, что Россия и Украина провели новый обмен телами военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих на территории Белоруссии. Об этом сообщает государственное агентство республики БЕЛТА.

Мирошник: Украина видит в обмене телами погибших попытку ущемить ее бюджет

Обмен был проведен в пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины.

«Российская сторона передала украинской 252 тела погибших, Украина России – 25», - говорится в сообщении.

До этого Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих в сентябре. Россия передала Украине 252 тела и получила останки 23 бойцов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры