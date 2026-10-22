В РСТ заявили, что ядовитые медузы не отпугнут россиян от Таиланда
Дмитрий Горин заявил НСН, что медузы – это обычное сезонное явление для ряда популярных у туристов стран.
Медузы в Таиланде – это обычное явление, нужно соблюдать все меры предосторожности, а при необходимости сразу же обращаться к врачам, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
На популярном у российских туристов острове Пхукет в Таиланде морские власти предупредили о возможности нападения ядовитых медуз, на пляжах установлены предупреждающие знаки, сообщают местные СМИ. В документе отмечается, что опасно прикасаться не только к медузам в воде, но и мертвым, выброшенным на берег, так как ядовитые клетки на их стрекательных щупальцах остаются активными. Горин раскрыл, насколько это опасная ситуация.
«Сезон медуз есть в различных странах мира, местные предупреждения властей – это всегда просто информация, которую нужно учитывать. Страховые компании не фиксируют случаев обращений туристов по такой ситуации. Были выпущены рекомендации, что незамедлительно нужно обращаться за медицинской помощью, к спасателям, обрабатывать уксусным раствором место соприкосновения. Медузы – это сезонное явление, нужно это просто учитывать. Есть стандартные процедуры оповещения туристов, которые исходят от местных органов здравоохранения и властей. Нужно помнить о том, что все организованные туристы имеют автоматическую страховку, самостоятельным путешественникам нужно учитывать это тоже. Если вы занимаетесь дайвингом, например, нужно обязательно получать расширенную страховку», — рассказал он.
Он уверен, что это никак не повлияет на турпоток из России накануне зимнего пика.
«Медузы – это обычное явление, это общеизвестная информация. Таиланд входит в топ-3 популярных зимних направлений у россиян. Количество туристов, посетивших Таиланд, в этом году составит более двух миллионов человек. Сейчас расширяются полетные программы, наступает высокий туристический сезон, сезон дождей завершен, впереди новогодние праздники. Это очень востребованное именно зимой направление. Никаких дополнительных рекомендаций и предупреждений на данный момент нет», — заключил собеседник НСН.
Ранее побережье Крыма и Кубани оказалось под натиском ядовитых медуз‑корнеротов.
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