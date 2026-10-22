Медузы в Таиланде – это обычное явление, нужно соблюдать все меры предосторожности, а при необходимости сразу же обращаться к врачам, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

На популярном у российских туристов острове Пхукет в Таиланде морские власти предупредили о возможности нападения ядовитых медуз, на пляжах установлены предупреждающие знаки, сообщают местные СМИ. В документе отмечается, что опасно прикасаться не только к медузам в воде, но и мертвым, выброшенным на берег, так как ядовитые клетки на их стрекательных щупальцах остаются активными. Горин раскрыл, насколько это опасная ситуация.