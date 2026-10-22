«Проще поговорить»: Как подать в суд на курящего соседа
Светлана Разворотнева напомнила НСН, что доказать вред от табачного дыма в квартире крайне сложно.
По закону в России не запрещено курить внутри жилых помещений, но если жителям мешает курение соседей, то самым эффективным способом решения проблемы станет простой разговор. Об этом НСН рассказала первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
В России значительно увеличилось количество судебных исков к соседям по дому, курящим в своих квартирах или на балконах, сообщил управляющий партнер юридической компании "ЭНСО" Алексей Головченко. Его слова приводит РИА Недвижимость. Разворотнева раскрыла, что урегулировать ситуацию через суд крайне сложно.
«Мне кажется, есть явная связь между собственниками, которые приобретали квартиры с помощью ипотечных кредитов, и сильное отличие от тех, кто получил квартиры в рамках приватизации. Потому что новые люди более ответственно относятся к своим правам, в том числе к общедомовому имуществу. Если в старых домах это были какие-то бабушки, которые знали всех соседей, то в новостройках часто приходят молодые, грамотные люди, которые начинают активно отстаивать свои права во взаимодействии с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. Но круг людей, которые обладают правовой грамотностью и способны подать иски в суд, не так велик. Большинству проще как-то пойти поговорить, либо смириться, либо поскандалить», — рассказала она.
При этом Разворотнева напомнила, что доказать причинение вреда здоровью или ущерба имуществу от табачного дыма крайне сложно.
«К сожалению, у нас закон не запрещает курить внутри помещения. Доказать, что соседям нанесен существенный вред, довольно сложно. Здесь действительно надо вызывать Роспотребнадзор, который должен измерять качество воздуха. Для того, чтобы пойти в суд, нужна серьезная доказательная база. Бывает, что соседи жалуются на невыносимый запах, потому что сосед фактически открывает приют в квартире для собак и кошек, а потом приезжают надзорные органы и никаких подтверждений не находят», — рассказала она.
В заключении Разворотнева раскрыла, что делать, если курение соседей все-таки доставляет дискомфорт.
«Все равно самый простой способ решения споров внутри дома — это разговоры. Все-так большинство людей — разумные, вменяемые люди, которые могут войти в положение соседей. А когда люди совершенно не идут навстречу, еще и проявляют агрессию, вот тут должны вступать в действие жалобы и можно подключать полицию. А так по закону нельзя курить только на личной клетке, в непосредственной близости перед домом. Вот здесь можно смело обращаться в полицию или сделать фотофиксацию. Тогда полиция выпишет штраф для такого нарушителя», — подытожила она.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов раскрыл НСН, что, чтобы не получить иск об ущербе деловой репутации, потребителю следует хорошо подумать прежде чем писать негативный отзыв на магазин или услугу.
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