По закону в России не запрещено курить внутри жилых помещений, но если жителям мешает курение соседей, то самым эффективным способом решения проблемы станет простой разговор. Об этом НСН рассказала первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В России значительно увеличилось количество судебных исков к соседям по дому, курящим в своих квартирах или на балконах, сообщил управляющий партнер юридической компании "ЭНСО" Алексей Головченко. Его слова приводит РИА Недвижимость. Разворотнева раскрыла, что урегулировать ситуацию через суд крайне сложно.

«Мне кажется, есть явная связь между собственниками, которые приобретали квартиры с помощью ипотечных кредитов, и сильное отличие от тех, кто получил квартиры в рамках приватизации. Потому что новые люди более ответственно относятся к своим правам, в том числе к общедомовому имуществу. Если в старых домах это были какие-то бабушки, которые знали всех соседей, то в новостройках часто приходят молодые, грамотные люди, которые начинают активно отстаивать свои права во взаимодействии с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. Но круг людей, которые обладают правовой грамотностью и способны подать иски в суд, не так велик. Большинству проще как-то пойти поговорить, либо смириться, либо поскандалить», — рассказала она.