СМИ: Иск к Домодедово подан по результатам прокурорской проверки порядка приватизации

После проведения прокурорской проверки порядка приватизации объектов аэропорта Домодедово был подан иск. Как пишет газета «Коммерсант», ответчикам заявление генпрокуратуры было направлено по почте, о результатах проверки им не сообщили. После приватизационных проверок как правило следуют иски о возвращении активов государству, отметил собеседник издания.

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Среди ответчиков выступают ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Фонд Атлант Фаундейшн» и прочие структуры. Ответчиками также являются Валерий Коган, возглавляющий набсовет аэропорта, и бенефициар Дмитрий Каменщик.

Вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, когда в результате теракта, устроенного смертником, погибли 37 человек, напоминает газета. Тогда против владельца аэропорта Дмитрия Каменщика возбудили уголовное дело о нарушении транспортной безопасности, но вскоре оно было прекращено.

Накануне сообщалось, что банк ING из Нидерландов продал активы в России.



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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПриватизацияИскАэропорт Домодедово

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