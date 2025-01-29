СМИ: Иск к Домодедово подан по результатам прокурорской проверки порядка приватизации

Среди ответчиков выступают ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Фонд Атлант Фаундейшн» и прочие структуры. Ответчиками также являются Валерий Коган, возглавляющий набсовет аэропорта, и бенефициар Дмитрий Каменщик.

Вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, когда в результате теракта, устроенного смертником, погибли 37 человек, напоминает газета. Тогда против владельца аэропорта Дмитрия Каменщика возбудили уголовное дело о нарушении транспортной безопасности, но вскоре оно было прекращено.

Накануне сообщалось, что банк ING из Нидерландов продал активы в России.







