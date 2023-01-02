Власти Британии организовали конкурс для создания альтернативного российскому урану топлива
Британское правительство объявило конкурс для замещения российского урана альтернативными источниками топлива для атомных электростанций.
Об этом сообщается на сайте кабмина Великобритании.
Власти Британии выделили около £75 млн на поддержку разработок альтернативного российскому топлива, отмечает RT.
Ранее стало известно, что Великобритания с 1 января прекратила импорт сжиженного природного газа из России. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства, сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 884 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 489 / сут.
- В России фиксируют минимальный с середины июля суточный прирост случаев COVID-19
- Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ белгородского села Муром
- СМИ: Слышны взрывы в Николаевской и Новочеркасской областях Украины
- Власти Британии организовали конкурс для создания альтернативного российскому урану топлива
- Невозможное возможно? Земле грозит третья мировая война
- «Активный январь»: Основатель SuperJob назвал лучшее время для смены работы
- Сенатор Пушков указал на три территории для начала военного конфликта ведущих держав
- В России госпитализировали 379 человек с коронавирусом за сутки
- Кличко пожаловался на аварийные отключения света из-за повреждений объектов энергетики
- Россия применит стратегические самолеты в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru