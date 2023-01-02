Власти Британии организовали конкурс для создания альтернативного российскому урану топлива

Британское правительство объявило конкурс для замещения российского урана альтернативными источниками топлива для атомных электростанций.

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Об этом сообщается на сайте кабмина Великобритании.

Власти Британии выделили около £75 млн на поддержку разработок альтернативного российскому топлива, отмечает RT.

Ранее стало известно, что Великобритания с 1 января прекратила импорт сжиженного природного газа из России. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонкурсТопливоРоссияВеликобритания
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