СМИ: Россия и Запад начали «титаническую битву» за финансовую систему мира
Запад и Россия вступили в «титаническую битву» за будущее мировой финансовой системы. Об этом пишет обозреватель Роберт Фарли в своей статье для американского издания 19FortyFive.
Как напомнил автор, после начала спецоперации РФ на Украине США, Евросоюз, Великобритания и Япония начали антироссийскую кампанию, введя «санкции такого масштаба, которых ранее не было в мировой финансовой истории». Несмотря на то, что западные страны фактически заморозили $300 млрд валютных резервов РФ, ограничения позволили Москве использовать эти активы для выплаты процентов по суверенному долгу и избежать дефолта, отмечает телеканал «360».
Кроме того, на фоне отключения нескольких крупных российских банков от платежной системы SWIFT Москва предприняла шаги для защиты и укрепления рубля, потребовав от иностранных потребителей расплачиваться за поставки энергоресурсов российской валютой, пишет Ura.ru.
Также в декабре вступили нефтяные санкции против РФ:, Евросоюз перестал принимать перевозимую по морю российскую нефть, а западные страны ввели потолок цен на ресурс. В России при этом предупредили, что Москва не примет ограничения, даже если придется сократить нефтедобычу.
«Россия и Запад вступили в титаническую битву за финансовое будущее России, а также за будущее всей мировой финансовой системы. Последствия будут широко распространены не только внутри России, но и за ее пределами», — заключил Фарли.
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