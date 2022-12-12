СМИ: Россия и Запад начали «титаническую битву» за финансовую систему мира

Как напомнил автор, после начала спецоперации РФ на Украине США, Евросоюз, Великобритания и Япония начали антироссийскую кампанию, введя «санкции такого масштаба, которых ранее не было в мировой финансовой истории». Несмотря на то, что западные страны фактически заморозили $300 млрд валютных резервов РФ, ограничения позволили Москве использовать эти активы для выплаты процентов по суверенному долгу и избежать дефолта, отмечает телеканал «360».

Кроме того, на фоне отключения нескольких крупных российских банков от платежной системы SWIFT Москва предприняла шаги для защиты и укрепления рубля, потребовав от иностранных потребителей расплачиваться за поставки энергоресурсов российской валютой, пишет Ura.ru.

Также в декабре вступили нефтяные санкции против РФ:, Евросоюз перестал принимать перевозимую по морю российскую нефть, а западные страны ввели потолок цен на ресурс. В России при этом предупредили, что Москва не примет ограничения, даже если придется сократить нефтедобычу.

«Россия и Запад вступили в титаническую битву за финансовое будущее России, а также за будущее всей мировой финансовой системы. Последствия будут широко распространены не только внутри России, но и за ее пределами», — заключил Фарли.

