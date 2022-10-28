Великобритания откажется от импорта сжиженного природного газа из России

Великобритания с 2023 года прекратит закупать российский сжиженный природный газ. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства, сообщает ТАСС.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, таким образом, Лондон поддерживает страны по всему миру в решении снизить зависимость от российского газа.

Мэр Лондона считает, что горожане зимой не смогут оплатить отопление

Самым крупным поставщиком газа в Великобританию сейчас является Норвегия. На поставки сжиженного природного газа приходится лишь около 17% от общего объема, закупаемого страной топлива. Основные экспортеры СПГ в Соединенное королевство - Катар и США.

В 2021 году британские компании закупили 3,12 миллиарда кубометров газа в России, что составляет четыре процента от общих объемов потребления.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о продолжении Британией русофобского курса при Сунаке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортМИДРоссийский ГазВеликобритания
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