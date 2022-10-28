Великобритания откажется от импорта сжиженного природного газа из России

Великобритания с 2023 года прекратит закупать российский сжиженный природный газ. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства, сообщает ТАСС.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, таким образом, Лондон поддерживает страны по всему миру в решении снизить зависимость от российского газа.