Великобритания откажется от импорта сжиженного природного газа из России
Великобритания с 2023 года прекратит закупать российский сжиженный природный газ. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства, сообщает ТАСС.
В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, таким образом, Лондон поддерживает страны по всему миру в решении снизить зависимость от российского газа.
Самым крупным поставщиком газа в Великобританию сейчас является Норвегия. На поставки сжиженного природного газа приходится лишь около 17% от общего объема, закупаемого страной топлива. Основные экспортеры СПГ в Соединенное королевство - Катар и США.
В 2021 году британские компании закупили 3,12 миллиарда кубометров газа в России, что составляет четыре процента от общих объемов потребления.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о продолжении Британией русофобского курса при Сунаке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- Илон Маск создаст совет по модерации контента
- Полиция Сан-Франциско раскрыла личность мужчины, напавшего на мужа Пелоси
- Минюст пополнил список иноагентов
- Собчак перестала проходить подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха
- США готовы поставить на Украину системы ПВО NASAMS
- МИД предложит новые схемы транзита калининградских грузов
- Самолет сел в Париже из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту
- Медведев назвал чиновников МИД Польши дегенератами из-за требований репараций от РФ
- Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
- Великобритания откажется от импорта сжиженного природного газа из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru