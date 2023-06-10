Набиуллина посоветовала хранить сбережения в рублях
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина порекомендовала россиянам хранить свои сбережения в рублях. Об этом глава ЦБ заявила на пресс-конференции в пятницу.
«Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения - это означает сохранение покупательной способности рубля. Сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, на заработную плату», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Глава Центробанка подчеркнула, что политика регулятора направлена как раз на сохранение покупательной способности российской валюты.
Ранее в Банке России заявили о снижении склонности населения к сбережению с повышенных значений, об этом свидетельствует оживление потребительского кредитования и улучшение потребительских настроений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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