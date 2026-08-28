В подконтрольном Киеву Запорожье сгорел завод по производству водки «Хортица»

Завод по производству водки «Хортица» полностью сгорел на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщает RT.

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Представителми владеющей заводом компании Global Spirits заявили, что в результате происшествия было утрачено 3-4 млн бутылок готовой продукции.

Также они отметили, что пожар на предприятии длился порядка трёх часов. В Global Spirits добавили, что завод восстановлению не подлежит.

Ранее Ленинский суд Курска национализировал бывшие активы холдинга Global Spirits, выпускающего водку «Хортица», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПожарЗаводЗапорожье

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