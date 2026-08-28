В подконтрольном Киеву Запорожье сгорел завод по производству водки «Хортица»
Завод по производству водки «Хортица» полностью сгорел на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщает RT.
Представителми владеющей заводом компании Global Spirits заявили, что в результате происшествия было утрачено 3-4 млн бутылок готовой продукции.
Также они отметили, что пожар на предприятии длился порядка трёх часов. В Global Spirits добавили, что завод восстановлению не подлежит.
Ранее Ленинский суд Курска национализировал бывшие активы холдинга Global Spirits, выпускающего водку «Хортица», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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