Никиту Кологривого взяли в труппу МХАТ имени Горького
28 августа 202615:02
Алексей Филимонов
Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый вошёл в труппу МХАТ имени Горького. Об этом заявил художественный руководитель театра Сергей Безруков.
По его словам, он сам пригласил Кологривого в труппу.
«Он согласился, будем работать», — сказал народный артист РФ на открытии 129-го сезона МХАТ имени Горького.
Ранее стало известно, что Кологривый исполнит одну из главных ролей в мюзикле по песням Басты «Любовь без памяти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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