Никиту Кологривого взяли в труппу МХАТ имени Горького

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый вошёл в труппу МХАТ имени Горького. Об этом заявил художественный руководитель театра Сергей Безруков.

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По его словам, он сам пригласил Кологривого в труппу.

«Он согласился, будем работать», — сказал народный артист РФ на открытии 129-го сезона МХАТ имени Горького.

Ранее стало известно, что Кологривый исполнит одну из главных ролей в мюзикле по песням Басты «Любовь без памяти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
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