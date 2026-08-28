Россиян предупредили об опасности слепого доверия ИИ
Пользователям, вне зависимости от возраста, не следует полностью доверять искусственному интеллекту (ИИ). Как пишет «Лента.ру», об этом заявил руководитель группы исследования технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.
В исследовании компании говорится, что 47% респондентов в возрасте от 18 до 28 лет по всему миру практически ежедневно используют нейросети. При этом 27% зумеров и 22 процента миллениалов общаются с ИИ, как с другом. И лишь 42% молодых людей всегда принимают меры защиты.
Тушканов отметил, что привычка проявлять осторожность не повредит никому, так как уязвимости, которые могут привести к утечке данных, могут содержать даже крупные сервисы.
«Обязательно нужно вырабатывать такие привычки, как проверка информации, осторожное обращение с личной информацией и критическое осмысление полученных ответов», — сказал эксперт.
Ранее более 100 ведущих мировых IT-компаний, в том числе Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, подписали открытое письмо, в котором предупредили, что уже в ближайшее время кибератаки с использованием ИИ станут более частыми и сложными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Центробанк предложил удвоить лимит займов наличными для МФО
- Бармалеи и 27 минут счастья: Что восхитило фанатов игры GTA VI
- Россиян предупредили об опасности слепого доверия ИИ
- Токаев: Страны мира утратили доверие друг к другу
- «Не надо давить на солдат!»: Какая ситуация с продвижением ВС РФ в Краматорске и Славянске
- «Вкачивают триллионы»: К чему приведут миллиардные инвестиции в ИИ
- МРТ без направления: Союз пациентов раскритиковал инициативу Минздрава
- Военэксперт Литовкин заявил, что ВС РФ научились подавлять связь Starlink
- Никиту Кологривого взяли в труппу МХАТ имени Горького
- От комиксов до нейросетей: Что ждет посетителей Московской международной книжной ярмарки