Россиян предупредили об опасности слепого доверия ИИ

В исследовании компании говорится, что 47% респондентов в возрасте от 18 до 28 лет по всему миру практически ежедневно используют нейросети. При этом 27% зумеров и 22 процента миллениалов общаются с ИИ, как с другом. И лишь 42% молодых людей всегда принимают меры защиты.

Тушканов отметил, что привычка проявлять осторожность не повредит никому, так как уязвимости, которые могут привести к утечке данных, могут содержать даже крупные сервисы.

«Обязательно нужно вырабатывать такие привычки, как проверка информации, осторожное обращение с личной информацией и критическое осмысление полученных ответов», — сказал эксперт.

Ранее более 100 ведущих мировых IT-компаний, в том числе Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, подписали открытое письмо, в котором предупредили, что уже в ближайшее время кибератаки с использованием ИИ станут более частыми и сложными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».