«Думаю, не всё так страшно. Пока тест Тьюринга не пройден, бояться нечего. Он говорит о том, что задуматься стоит только тогда, когда ИИ, робот начнет осознавать себя чем-то большим, чем просто машина. Пока же речь идет об очень мощном компьютере, который в состоянии просто обрабатывать огромный массив информации, где-то самообучаться, где-то эволюционировать. Но на текущий момент, это просто хороший инструмент. Задачи ему ставит человек, и он же принимает работу. Поэтому пока о сценарии «Терминатора» еще рано говорить. Этот вопрос, в целом, уже поднимался. Потом, инвестиции, вложенные в ИИ, надо как-то окупить, поэтому компании не будут останавливаться», - отметил собеседник НСН.

Руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан согласился с последним утверждением коллеги.

«Конкуренты, конечно, не намерены замедлять темпы своих разработок. В целом, это вопрос времени и возможностей. В данном случае то, что предлагает Anthropic, не повлияет на решения других компаний. Копорация сейчас лидирует по качеству моделей для B2B-клиентов, однако все другие участники тоже делают большие ставки на это, хотят угнаться за ней. Все хотят отбить вложенные средства. Кроме того, улучшения всё равно будут происходить, потому что системы пока не достигли уровня работы человека и лучше. Хотя, в этом есть целесообразность кибербезопасности и безопасности как таковой», - заключил эксперт.