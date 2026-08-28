Токаев: Страны мира утратили доверие друг к другу
Страны мира в настоящее время утратили доверие друг к другу. Как пишет RT, с таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В ходе выступления на открытой первой сессии нового однопалатного парламента республики он отметил, что, в первую очередь, эот касается крупных держав.
Политик указал, что эта потеря доверия пагубно отразилось на деятельности Организации Объединённых Наций (ООН) и её институтов.
«Совет Безопасности ООН прекратил выполнять возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности», - подчеркнул казахстанский лидер.
Ранее Токаев предложил рассмотреть возможность «заморозки» конфликта на Украине и возврата к обновлённой версии Стамбульских договорённостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Центробанк предложил удвоить лимит займов наличными для МФО
- Бармалеи и 27 минут счастья: Что восхитило фанатов игры GTA VI
- Россиян предупредили об опасности слепого доверия ИИ
- Токаев: Страны мира утратили доверие друг к другу
- «Не надо давить на солдат!»: Какая ситуация с продвижением ВС РФ в Краматорске и Славянске
- «Вкачивают триллионы»: К чему приведут миллиардные инвестиции в ИИ
- МРТ без направления: Союз пациентов раскритиковал инициативу Минздрава
- Военэксперт Литовкин заявил, что ВС РФ научились подавлять связь Starlink
- Никиту Кологривого взяли в труппу МХАТ имени Горького
- От комиксов до нейросетей: Что ждет посетителей Московской международной книжной ярмарки