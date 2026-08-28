Токаев: Страны мира утратили доверие друг к другу

Страны мира в настоящее время утратили доверие друг к другу. Как пишет RT, с таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» Казахстана

В ходе выступления на открытой первой сессии нового однопалатного парламента республики он отметил, что, в первую очередь, эот касается крупных держав.

Политик указал, что эта потеря доверия пагубно отразилось на деятельности Организации Объединённых Наций (ООН) и её институтов.

«Совет Безопасности ООН прекратил выполнять возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности», - подчеркнул казахстанский лидер.

Ранее Токаев предложил рассмотреть возможность «заморозки» конфликта на Украине и возврата к обновлённой версии Стамбульских договорённостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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