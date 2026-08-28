МРТ без направления: Союз пациентов раскритиковал инициативу Минздрава
Ян Власов заявил НСН, что пациентов давно выталкивают в частный сектор ради надбавки к зарплатам для медиков, к тому же многие уже давно пользуются услугами частных клиник из-за невозможности записаться в госучреждение.
Неправильно позволять пациентам делать МРТ-исследования без назначения врача, гораздо полезнее было бы позволить им проходить эту процедуру в частных клиниках за счет средств ОМС. Об этом НСН рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
В России с 1 сентября начнут действовать новые правила проведения рентгенологических исследований и МРТ. Например, пациенты смогут проходить МРТ в частных клиниках без направления врача, следует из приказа Минздрава. Также разрешат проходить МРТ без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Перед исследованием врач-рентгенолог самостоятельно оценит наличие показаний и противопоказаний к процедуре. Власов раскрыл, изменится ли что-то для пациента и медучреждений.
«Пациенты и так сами делают МРТ-исследования и некоторые другие исследования из-за того, что-либо очередь большая, либо в некоторых государственных клиниках нет нужного оборудования. Пациента действительно последние несколько лет выталкивали в частный сектор, потому что именно там находится та часть надбавки заработной платы врачам, которую невозможно обеспечить за счет средств ОМС. С этой точки зрения фактически для пациента ничего не меняется», — рассказал он.
При этом Власов возмутился тем, что документ дает пациентам право проходить такие серьезные обследования без назначения врача. По его словам, более полезным и пациенту, и клиникам, было бы другое решение.
«Как можно идти на столь серьезное медицинское исследование без назначения врача? Это звучит сюрреалистично, потому что мы всегда призываем не заниматься самолечением. Это может плохо сказаться на состоянии пациента. Получается, мы сами открываем ему возможность для собственных интерпретаций и решений. Однако, у нас есть некоторые частные компании, которые работают по тарифам ОМС, и за пациентов платят по ОМС. И вот если в этом случае, когда пациент идет на МРТ-диагностику по направлению врача, это будет осуществляться за счет средств ОМС, то это действительно будет большим облегчением для пациента и для лечебных учреждений», — указал он.
Также он добавил, что хорошо было бы уже настроить общую электронную базу для частных клиник и госучреждений.
«Другое дело, что между государственными лечебными учреждениями и частными не было электронного обмена. Поэтому лечащий доктор госучреждения не видел данных пациента из частной клиники. Если сделать пересечение этой информации, то это для пациента будет упрощение», — подытожил он.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил НСН, что МРТ должно проводиться строго после назначения врача, иначе это ведет к выявлению находок неясной клинической значимости и запускает дальнейший маховик исследований и финансовых затрат.
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