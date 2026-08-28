Неправильно позволять пациентам делать МРТ-исследования без назначения врача, гораздо полезнее было бы позволить им проходить эту процедуру в частных клиниках за счет средств ОМС. Об этом НСН рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

В России с 1 сентября начнут действовать новые правила проведения рентгенологических исследований и МРТ. Например, пациенты смогут проходить МРТ в частных клиниках без направления врача, следует из приказа Минздрава. Также разрешат проходить МРТ без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Перед исследованием врач-рентгенолог самостоятельно оценит наличие показаний и противопоказаний к процедуре. Власов раскрыл, изменится ли что-то для пациента и медучреждений.

«Пациенты и так сами делают МРТ-исследования и некоторые другие исследования из-за того, что-либо очередь большая, либо в некоторых государственных клиниках нет нужного оборудования. Пациента действительно последние несколько лет выталкивали в частный сектор, потому что именно там находится та часть надбавки заработной платы врачам, которую невозможно обеспечить за счет средств ОМС. С этой точки зрения фактически для пациента ничего не меняется», — рассказал он.