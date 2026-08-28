Военэксперт Литовкин заявил, что ВС РФ научились подавлять связь Starlink

Вооружённые силы РФ действительно научились подавлять спутниковую связь Starlink, которую использует украинская армия. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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Он рассказал, что речь идёт о новой системе «Волна-Купол-Гарант». В отличие от системы «Тирада-С», работающей непосредственно со спутником, новинка воздействует на наземные терминалы, разрывая связь с беспилотниками.

«Тестовые варианты уже начинают активно внедряться в войска, и результат сразу стал очевиден — настолько, что пошел вой со стороны украинских боевиков», — заключил эксперт.

Ранее Литовкин заявил, что перехватить ракету «Сармат» не в состоянии ни одна система противоракетной обороны (ПРО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БеспилотникиРоссийская АрмияВооруженные Силы РФСпецоперация

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