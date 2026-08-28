Военэксперт Литовкин заявил, что ВС РФ научились подавлять связь Starlink
Вооружённые силы РФ действительно научились подавлять спутниковую связь Starlink, которую использует украинская армия. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Он рассказал, что речь идёт о новой системе «Волна-Купол-Гарант». В отличие от системы «Тирада-С», работающей непосредственно со спутником, новинка воздействует на наземные терминалы, разрывая связь с беспилотниками.
«Тестовые варианты уже начинают активно внедряться в войска, и результат сразу стал очевиден — настолько, что пошел вой со стороны украинских боевиков», — заключил эксперт.
Ранее Литовкин заявил, что перехватить ракету «Сармат» не в состоянии ни одна система противоракетной обороны (ПРО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бармалеи и 27 минут счастья: Что восхитило фанатов игры GTA VI
- Россиян предупредили об опасности слепого доверия ИИ
- Токаев: Страны мира утратили доверие друг к другу
- «Не надо давить на солдат!»: Какая ситуация с продвижением ВС РФ в Краматорске и Славянске
- «Вкачивают триллионы»: К чему приведут миллиардные инвестиции в ИИ
- МРТ без направления: Союз пациентов раскритиковал инициативу Минздрава
- Военэксперт Литовкин заявил, что ВС РФ научились подавлять связь Starlink
- Никиту Кологривого взяли в труппу МХАТ имени Горького
- От комиксов до нейросетей: Что ждет посетителей Московской международной книжной ярмарки
- В подконтрольном Киеву Запорожье сгорел завод по производству водки «Хортица»