Экс-глава Центробанка: Вместо краха банковской системы России пришла рецессия

«Сейчас это российские юридические лица. Их финансовое состояние зависит так же, как и у всех остальных, прежде всего, от кредитного портфеля. Конечно, в условиях санкций риски возросли, но они вполне стандартны. В 2014-2016 годах отзывались лицензии примерно у 35 банков ежегодно. Происходила зачистка, слабые банки переходили в категорию либо неплатежеспособных, либо банкротов. Число банков за счет этого сократилось, было чуть меньше тысячи, стало четыреста», — сказал экс-глава Центробанка.

Также экономист отметил, что в России сегодня происходит рецессия.

«Можно спорить о ее глубине по разным отраслям и так далее, но она есть. Поэтому риски, как я уже сказал, сейчас высоки, это касается и банков, и процветавшей когда-то металлургической промышленности, и автомобилестроения», — подчеркнул собеседник НСН.

Дубинин добавил, что в банковской сфере сейчас установлена жесткая надзорная практика.

«Она работает в режиме нон-стоп, постоянно отправляются данные в Центробанк. Всё под контролем, ЦБ известно, в каком состоянии банки, какая у них прибыль или убытки и так далее. Ситуация непростая, но контролируемая», — заверил бывший глава ЦБ.

Спикер выразил опасение, что ситуация с экспортом газа негативно скажется на банковской сфере.

«Поскольку газ не будет по тем или иным причинам поставляться в Европу, платить за него уже не придется. В связи с этим отпадет необходимость сохранять банки, через которые проводятся эти платежи. Есть риск, что в новый пакет санкций войдет полное отключение абонентских счетов. Это коснётся всех российских банков», — сказал Дубинин.

Однако экс-глава Центробанка уверен, что никаких критичных изменений ждать не стоит. Он также посоветовал вкладчикам подконтрольных иностранному капиталу банков не беспокоиться за сохранность своих сбережений.

«Почти все, что должно было произойти, произошло. Бесспорная заслуга Центробанка и Минфина в том, что им удалось предотвратить массовый крах банковской системы. Нужно, конечно, решать проблему накопленных диспропорций по балансам банков и так далее, но, полагаю, резких негативных изменений здесь не будет. Вкладчикам не нужно переживать за свои сбережения. Пока что иностранные банки работают, не заявляют об уходе или закрытии. Их может или выкупить и присоединить другой банк, или иностранные партнеры продадут его отечественному менеджменту», — заключил Дубинин.

Ранее Центробанк порекомендовал предоставить кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию.

