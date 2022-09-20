Аналитик назвала поправки Центробанка спасением от коллапса банковской системы

C 1 декабря 2022 года Центробанк вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья. Мера направлена на ограничение выдачи кредитов по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) с низким первоначальным взносом.

«Пять или шесть лет назад Центробанк стал жёстко регулировать условия выдачи ипотеки. Существует очень жёсткая корреляция: чем меньше первоначальный взнос, тем больше шансов столкнуться с дефолтом заёмщика. Во-первых, отсутствие первоначального взноса свидетельствует о ненадёжности заёмщика, отсутствии у него привычки экономить. Во-вторых, в случае дефолта заёмщика банк понесёт убытки при продаже квартиры с торгов. В случае массовой практики банковская система может прийти к коллапсу, который пережили США в 2008 году», — предупредила Радченко.

Также аналитик заверила, что сейчас на рынке мало предложений с низким первоначальным взносом.

«Все банки стремятся к тому, чтобы заёмщики были более-менее платёжеспособными и состоятельными. Проблема в том, что есть серьёзная просадка по покупательскому спросу на рынке новостроек. Поэтому предлагается и нулевая ипотека (или под 1%), и без первоначального взноса. К тому же, предлагается и рассрочка от застройщика, которая не регулируется ЦБ», — заявила Радченко.

Также собеседница НСН пояснила, что изменится для банков с введением надбавки.

«Для тех банков, которые привлекают рискованных заёмщиков без первоначального взноса, увеличится резервирование в Центробанке примерно в два раза. Оно нужно для того, чтобы была некая гарантия того, что в случае дефолта заемщика эти средства пойдут на устойчивость банка. Так Центробанк вовремя останавливает банки от необдуманных рисков», — уточнила эксперт.

Ранее председатель Союза пенсионеров России, экс-сенатор Валерий Рязанский заявил, что пенсионеры считаются самыми надёжными плательщиками кредитов.

