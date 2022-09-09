«Чем старше, тем надёжнее»: Экс-сенатор Рязанский поддержал ипотеку для пенсионеров
Пенсионеры считаются самыми добросовестными плательщиками кредитов, заявил НСН экс-сенатор Валерий Рязанский.
Тенденция увеличения возраста ипотечных заёмщиков вполне оправдана, так как пенсионеры по праву признаются банками наиболее надёжными плательщиками. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил председатель Союза пенсионеров России, экс-сенатор Валерий Рязанский.
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Ранее «Известия» сообщили, что банки начали массово поднимать предельный возраст ипотечных заёмщиков сразу на пять лет. В некоторых случаях гражданам могут выдать ипотеку с условием выплаты до достижения возраста 70-75 лет, но есть и вариант с предельным возрастом до 85 лет. Россияне пенсионного возраста стали брать ипотеку на 9% чаще. По мнению Рязанского, такая тенденция оправдана тем, что банки по праву считают пенсионеров самыми надёжными плательщиками.
«С точки зрения надёжности для банковской системы пенсионеры всегда отличались добросовестностью. Связано это с тем, что у людей пенсионного возраста есть хотя и небольшой, но постоянный доход. Поэтому кредитные организации никогда не считали пенсионеров той категорией, с которой не следует иметь дело. Ничего плохого в такой тенденции нет», — сказал Рязанский.
Экс-сенатор подчеркнул, что довольно часто пенсионеры берут кредиты для того, чтобы помочь своим более молодым родственникам.
«Далеко не всегда кредиты берутся для решения проблем самих пенсионеров. Часто у молодых членов семьи возникают сложности с одобрением кредита, им труднее доказать банкам свою платёжеспособность в связи с отсутствием постоянного дохода. Поэтому наступают обстоятельства, когда пенсионеры становятся именно теми заёмщиками, которым банки доверяют», — отметил собеседник НСН.
По словам Рязанского, активно пенсионеры пользуются и потребительскими кредитами.
«Часто пожилые люди делают относительно небольшие покупки (скажем, телевизор или холодильник) или обустраивают загородный участок. Поэтому среди пенсионеров распространено и такое кредитование. Повторюсь, в банковской сфере сложилось позитивное отношение к людям преклонного возраста как к добросовестным плательщикам. Гораздо реже они имеют дело и с коллекторами», — заключил экс-сенатор.
Ранее Центробанк продлил запрет на снятие комиссии за выдачу валюты физлицам.
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