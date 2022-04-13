В России спрогнозировали безработицу уровня 2009 года
В России после начала спецоперации на Украине уровень безработицы может подняться примерно до 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателям 2009 года, достигшим тогда 7,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора сервиса по поиску работы HeadHunter Михаила Жукова.
В августе 2009 года количество безработных граждан в России составило шесть миллионов человек.
Жуков напомнил, что в феврале 2022 года в РФ наблюдался исторический минимум уровня безработицы (4,1%), что может демпфировать ситуацию с неблагоприятным развитием для экономики.
По его мнению, ситуация с безработицей может развиваться в двух направлениях. Первое предполагает краткосрочный всплеск безработицы и далее резкое падение до определенного уровня, второе - резкий всплеск и снижение до небольшого значения в размере 6,5%.
При этом гендиректор HeadHunter подчеркнул, что увольнение граждан будет в основном вынужденной мерой, которая будет наблюдаться не во всех отраслях. В связи с этим в России может возникнуть переток работников из одной сферы труда в другую, что потребует организацию их переподготовки.
По словам Жукова, с учетом экономического состояния в стране новый рынок труда в России должен сформироваться уже к концу лета 2022 года.
Ранее бывший депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за ухода из России иностранных компаний работу могут потерять 200 тысяч человек, при этом им будет сложно найти новое место, поэтому здесь необходима адекватная государственная поддержка.
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