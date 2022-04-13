В России спрогнозировали безработицу уровня 2009 года

В России после начала спецоперации на Украине уровень безработицы может подняться примерно до 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателям 2009 года, достигшим тогда 7,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора сервиса по поиску работы HeadHunter Михаила Жукова.

В августе 2009 года количество безработных граждан в России составило шесть миллионов человек.

Жуков напомнил, что в феврале 2022 года в РФ наблюдался исторический минимум уровня безработицы (4,1%), что может демпфировать ситуацию с неблагоприятным развитием для экономики.

По его мнению, ситуация с безработицей может развиваться в двух направлениях. Первое предполагает краткосрочный всплеск безработицы и далее резкое падение до определенного уровня, второе - резкий всплеск и снижение до небольшого значения в размере 6,5%.