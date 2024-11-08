Вице-премьер Новак: Высокая ключевая ставка привела к снижению кредитования в РФ

Ключевая ставка Банка России, которая находится сегодня на рекордно высоком уровне в 21%, привела к снижению объемов кредитования как физических, так и юридических лиц, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом объемы кредитования российских компаний и граждан в настоящее время продолжают оставаться на высоком уровне. По словам Новака, еще одним плюсом высокой ключевой ставки, стало постепенное замедление темпов роста потребительских цен в стране.