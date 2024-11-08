Вице-премьер Новак: Высокая ключевая ставка привела к снижению кредитования в РФ
Ключевая ставка Банка России, которая находится сегодня на рекордно высоком уровне в 21%, привела к снижению объемов кредитования как физических, так и юридических лиц, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
При этом объемы кредитования российских компаний и граждан в настоящее время продолжают оставаться на высоком уровне. По словам Новака, еще одним плюсом высокой ключевой ставки, стало постепенное замедление темпов роста потребительских цен в стране.
Вице-премьер подчеркнул, что по этой причине руководству регулятора необходимо и дальше следовать взятому курсу на ужесточение денежно-кредитной политики.
Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с НСН заявил, что обещания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о пользе жесткой денежно-кредитной политике не удовлетворяют бизнес и общество, так как разбиваются о реальные цифры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru