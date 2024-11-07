ЦБ назвал минимальный уровень изменения ключевой ставки в 1%

В текущих экономических условиях шаг изменения ключевой ставки не может быть менее одного процентного пункта. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Он напомнил, что до пандемии COVID-19 размер ключевой ставки составлял 4,25%, и тогда стандартный шаг изменения ставки составлял 25 базисных пунктов. В конце октября 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых.