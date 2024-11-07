ЦБ назвал минимальный уровень изменения ключевой ставки в 1%
В текущих экономических условиях шаг изменения ключевой ставки не может быть менее одного процентного пункта. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
Он напомнил, что до пандемии COVID-19 размер ключевой ставки составлял 4,25%, и тогда стандартный шаг изменения ставки составлял 25 базисных пунктов. В конце октября 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее объяснила необходимость повышения ставки жесткой денежно-кредитной политикой как реакцией на текущие экономические процессы.
Она также добавила, что для достижения требуемого эффекта могут потребоваться более сильные изменения ставки, поскольку эффект от текущих повышений ослаблен влиянием других факторов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru